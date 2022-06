En direct

18:44 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Dijon ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres de Dijon. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,4% et 2,16% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 35,63% à Dijon pour ces légilsatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Dijon ? Les indications nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Dijon ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière présidentielle à Dijon avec 30,01% des votes, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 27,07%, au-dessus de Marine Le Pen à 15,11% et Éric Zemmour à 7,49%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Dijon ? Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur important de ces législatives à Dijon. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,84% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 23,41% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique sont par exemple en mesure d'impacter les décisions que prendront les habitants de Dijon (21000).

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Dijon ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 83 148 personnes en âge de participer à une élection à Dijon avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 52,32%). Le taux de participation était de 43,31% pour le second round.