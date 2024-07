Résultat des législatives 2024 à Chenôve : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Chenôve : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Chenôve regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 445 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 089 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,81% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Chenôve accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 480 résidents étrangers, soit 17,31% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1946,03 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,23%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Chenôve, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.