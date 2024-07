Résultat des législatives 2024 à Longvic : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des facteurs principaux des législatives. Le taux d'abstention à Longvic lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 32,51%. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 27,66% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,3% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,32% au premier tour et 54,32% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à ramener les électeurs de Longvic (21600) dans les isoloirs.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Longvic

Comment la population de Longvic peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 14,67% et une densité de population de 850 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,72%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 624 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,32% et d'une population étrangère de 8,42% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Longvic mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,74% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.