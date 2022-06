Résultat de la législative à Dinan : en direct

17:08 - À Dinan, des sondages tout aussi parlants ?

Les mouvements nationaux des derniers jours se répéteront sans doute à Dinan dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Dinan, Emmanuel Macron finissait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 34,75% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,3%. Arrivaient ensuite, avec 15,46%, Marine Le Pen et enfin, à 6,45%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à un peu moins de 22%.