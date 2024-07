Résultat des législatives 2024 à Corseul (22130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Corseul ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,84% des bulletins à Corseul. Une performance à comparer néanmoins avec les 25,79% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Corseul Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Corseul entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Un cran de plus devrait être passé ce dimanche soir.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection législative. Le RN peut-il gagner cette fois à Corseul, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Corseul, comptant 15,84%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 31,22% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM avec 50,74% contre 49,26% pour les perdants. Hervé Berville conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel score pour le RN aux législatives à Corseul ? D'après les projections des sondeurs rendues publiques dans les derniers jours de campagne, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de gagner entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union de la gauche devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient garder une centaine de sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des habitudes locales. Grâce à 31,67% des bulletins de vote, Antoine Kieffer (Rassemblement National) a pris la tête à Corseul, le 30 juin lors du premier round des élections législatives. Hervé Berville (Ensemble pour la République) et Jérémy Dauphin (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,4% et 26,84% des votants à l'échelle de la ville. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Hervé Berville qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 33,61% devant Antoine Kieffer avec 30,96% et Jérémy Dauphin avec 25,71%. Le classement du second tour devrait donc être assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Corseul ? Au cours des derniers scrutins électoraux, les 2 273 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 31,38% au premier round des législatives 2024 à Corseul, inférieur de 14 points à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 45,54% des électeurs de Corseul (22) avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 46,69% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Corseul Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Corseul ? Dans la ville, dimanche, 31,38% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,36% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 22,4% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,94% au premier tour. Au second tour, 51,69% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Corseul ? Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Corseul ?

17:29 - Corseul : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Corseul, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Le taux de chômage à 11,33% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec une densité de population de 51 habitants par km² et 44,71% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (25,49%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 902 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,20%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,47%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Corseul mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,84% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.