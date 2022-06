Résultat de la législative à Domène : en direct

12/06/22 10:57

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Domène sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:57 - Les infos clés des législatives 2022 à Domène Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Domène et il n'est pas trop tard pour remplir son devoir citoyen puisque l'unique bureau de vote de la cité peut accueillir les électeurs jusqu'à 19 heures. Ce sont 11 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Domène

Les élections législatives 2022 auront lieu à Domène comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Anna Kolmakova Droite souverainiste Quentin Feres Reconquête ! Frédéric Rosset Ecologistes Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabienne-Claire Leal Ecologistes Françoise Lecroq Divers extrême gauche Jérôme Santana Rassemblement National Nathalie Heller Ecologistes Christine Tulipe Divers extrême gauche Frédéric Vergez Divers gauche Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Domène : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 27% des voix au premier tour à Domène. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 23% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Domène avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 59% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 41% des voix. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les électeurs de Domène (38420) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.