19:28 - Quel résultat aux législatives de Domfront en Poiraie pour la coalition LFI-PS-EELV ? Les votants de Domfront en Poiraie avaient donné 12,59% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape première de la dernière présidentielle. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,93% et 2,32% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 18,84% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Domfront en Poiraie.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Domfront en Poiraie ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Domfront en Poiraie ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Avec 33,85% des votes, à Domfront en Poiraie cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 23,05%, devant Jean-Luc Mélenchon à 12,59% et Valérie Pécresse à 6,92%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives à Domfront en Poiraie À Domfront en Poiraie, la participation sera sans nul doute l'une des clés de ces législatives. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine pourraient détourner l'attention des électeurs de Domfront en Poiraie de leur devoir civique. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 30,14% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 29,77% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Domfront en Poiraie ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 4 335 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 54,59% au premier tour dans la commune à Domfront en Poiraie. L'abstention était de 51,24% pour le second tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.