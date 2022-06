Résultat de la législative à Douvrin : en direct

12/06/22 11:11

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 45,61% des votes au premier tour à Douvrin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ex-député européen avaient obtenu 18,98% et 15,54% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Douvrin avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 65,62% des votes, abandonnant donc à Emmanuel Macron 34,38% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Quel sera la conclusion des élections législatives à Douvrin (Pas-de-Calais) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.