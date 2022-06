Résultat de la législative à Drusenheim : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Drusenheim dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Drusenheim sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:19 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Drusenheim Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous vous proposons de suivre ce premier round des législatives à Drusenheim, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Il y a 9 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Drusenheim

Les élections législatives 2022 auront lieu à Drusenheim comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Stéphanie Kochert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sébastien Kriloff Reconquête ! Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale Claire Grosheitsch Ecologistes Ludwig Knoepffler Rassemblement National Colette Pissard Droite souverainiste Catherine Gsell Divers extrême gauche Bruno Jacky Régionaliste Anne Sander Divers droite

Législatives 2022 à Drusenheim : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35,6% des voix au premier tour à Drusenheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 30,1% et 10,4% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Drusenheim avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 52,1% des suffrages, abandonnant donc 48,0% des voix à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant à Drusenheim (67) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Quel candidat désigneront-ils ?