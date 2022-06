En direct

19:04 - Quel résultat aux législatives de Ducos pour les Insoumis et leurs alliés ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si l'élection présidentielle de 2022 s'était jouée à Ducos, le candidat LFI ayant enregistré 51,85% des suffrages dans la ville. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,32% et 8,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement atteindre 62,14% à Ducos pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Ducos, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Les mouvements nationaux des dernières heures rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Ducos dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Ducos cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 51,85% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 14,37%, puis Marine Le Pen à 12,14% et Anne Hidalgo à 8,97%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des électeurs à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Ducos ? L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera immanquablement la participation à Ducos. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à faire le jeu de l'abstention à Ducos (97224). Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 13 308 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 51,08% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 53,03% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Ducos au premier tour des élections législatives 2022 ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait atteint 72,85% au premier tour au sein de Ducos, contre une abstention de 77,28% pour le second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.