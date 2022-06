Résultat de la législative à Eaunes : en direct

12/06/22 11:05

On vote déjà depuis les premières heures du matin à Eaunes et il reste encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Quel sera la conclusion des élections législatives à Eaunes ( Haute-Garonne ) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Eaunes. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 20% des voix. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 52% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 48% des suffrages.