19:31 - Quel résultat aux législatives d'Échenoz-la-Méline pour les Insoumis et leurs alliés ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Échenoz-la-Méline comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 17,2% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,48% et 1,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,81% à gauche, et donc 23,01 en comptant le vote Mélenchon.