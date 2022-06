Résultat des législatives à Écouves - Election 2022 (61250) [PUBLIE]

12/06/22

Résultat des législatives 2022 à Écouves

Le résultat des élections législatives 2022 à Écouves est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Orne

Le résultat de la législative 2022 à Écouves a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1329 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de l'Orne habitant à Écouves. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription législative résultera des choix des électeurs des 109 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Orne s'établit à 49%. Marie-Annick Duhard a raflé 31% des voix. Chantal Jourdan (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 25% des votes. Myriam Maignan (Rassemblement National) obtient 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Écouves Chantal Jourdan Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,85% 25,00% Marie-Annick Duhard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,17% 30,90% Myriam Maignan Rassemblement National 20,57% 18,63% Bernard Soul Les Républicains 19,06% 15,68% Oscar Piloquet Reconquête ! 3,80% 2,95% Sylvie Laplasse Divers 2,17% 2,33% Martine Fréval Ecologistes 1,89% 1,55% Charlotte Séchet Divers extrême gauche 1,81% 0,62% Florence Tessier Droite souverainiste 1,69% 2,33% Marc Lorand-Brionne Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Écouves Taux de participation 49,11% 50,71% Taux d'abstention 50,89% 49,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17% 3,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 1,04% Nombre de votants 33 676 674

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Écouves sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:19 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Écouves ? Les habitants d'Écouves avaient livré 18,59% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,4% et 1,76% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 24,75% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - À Écouves, des sondages aussi justes qu'en France ? Avec 34,74% des votes, au premier round à Écouves, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection suprême. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,53%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 18,59% et Valérie Pécresse à 6,65%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines boulverseront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives à Écouves dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Écouves L'un des facteurs principaux des élections législatives 2022 sera indéniablement le taux d'abstention à Écouves. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix des matières premières seraient par exemple capables d'inciter les citoyens d'Écouves à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,3% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,67% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Écouves à l'occasion du premier tour des législatives ? L'analyse des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Durant les précédentes législatives, 55,6% des inscrits sur les listes électorales d'Écouves s'étaient rendus aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 48,85% pour le deuxième tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les infos clés des élections législatives 2022 à Écouves Le vote a débuté depuis quelques heures à Écouves et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Écouves : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34,74% des votes au premier tour à Écouves, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 21,53% et 18,59% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Écouves avec 64,65% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 35,35% des voix. Le président français sera-t-il capable d'avoir une majorité de l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les électeurs d'Écouves prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.