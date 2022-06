Résultat de la législative à Élancourt : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Élancourt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Élancourt ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Élancourt dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Avec 31,3% des votes exprimés, à Élancourt cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote lors de la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 29,17%, surclassant Marine Le Pen à 13,68% et Valérie Pécresse à 7,08%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Élancourt ? L'un des facteurs clés des élections législatives sera immanquablement le niveau d'abstention à Élancourt. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 72,6% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 78,21% au premier tour, ce qui représentait 12 862 personnes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est de nature à éloigner les habitants d'Élancourt des urnes. 11:30 - La participation va-t-elle encore baisser aux législatives 2022 à Élancourt ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins antérieurs. A l'occasion des dernières législatives, 52,18% des personnes habilitées à participer à une élection à Élancourt avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 47,4% pour le dernier round. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus longtemps à Élancourt pour les législatives C'est donc parti pour ces législatives ! À Élancourt, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 11 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 16446 habitants d'Élancourt ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 19 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Élancourt

Les élections législatives 2022 auront lieu à Élancourt comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Olivier Gallant Droite souverainiste Aurélie Piacenza Ensemble ! (Majorité présidentielle) Raouf Maïza Divers Christophe Aubin Ecologistes William Martinet Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrick Planque Divers extrême gauche Sophie Chabanet Rassemblement National Aymeric Delefosse Divers Jean-Luc Tramoni Ecologistes Philippe Benassaya Les Républicains Alexandre Arnaud Reconquête !

Législatives 2022 à Élancourt : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31% des voix au premier tour à Élancourt, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 29% et 14% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Élancourt avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 73% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 27% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants d'Élancourt (Yvelines) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.