Résultat des législatives 2024 à Maurepas : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Maurepas demeure la participation L'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'ampleur de l'abstention. Dans la ville, dimanche, 31,43% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 13 508 personnes en âge de voter au sein de la ville, 28,19% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 23,64% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,7% au premier tour et 50,16% au second tour.

17:29 - Maurepas : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Maurepas peut-elle influencer le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,52%. En outre, le taux de familles propriétaires (66,03%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (79,95%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 6 959 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,53% et d'une population étrangère de 8,11% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,67%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Maurepas, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.