Résultat de la législative à Épinay-sous-Sénart : en direct

12/06/22 11:01

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de ce premier round des législatives à Épinay-sous-Sénart, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Il y a 9 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Quel sera le résultat des législatives à Épinay-sous-Sénart ( Essonne ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 47,34% des votes au premier tour à Épinay-sous-Sénart. Le président de "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20,53% et 13,95% des votes. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en captant 68,95% des voix face à Marine Le Pen (31,05%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?