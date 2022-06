Résultat des législatives à Erdre-en-Anjou - Election 2022 (49220) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à Erdre-en-Anjou

Le résultat des élections législatives 2022 à Erdre-en-Anjou est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Maine-et-Loire

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Erdre-en-Anjou a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de votes parmi les 4100 citoyens d'Erdre-en-Anjou inscrits dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. La participation parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 47%, ce qui représente 1 933 votants. Philippe Bolo a enregistré 36% des suffrages au niveau de la ville. Guillaume Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurore Lahondès (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 29% et 21% des votes. L'issue finale de la législative au niveau de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire dépendra du vote des électeurs des 27 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Erdre-en-Anjou Philippe Bolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 40,81% 36,18% Guillaume Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,32% 29,23% Aurore Lahondès Rassemblement National 15,09% 20,74% Barbara Mazières Reconquête ! 4,13% 3,40% Abderrazak Guerbaa Ecologistes 3,44% 3,77% Stéphane Trottier Divers droite 2,44% 2,81% Régis Crespin Droite souverainiste 2,19% 2,28% Céline L'Huillier Divers extrême gauche 1,58% 1,59% Participation au scrutin Circonscription Erdre-en-Anjou Taux de participation 49,69% 47,15% Taux d'abstention 50,31% 52,85% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,88% Nombre de votants 41 182 1 933

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Erdre-en-Anjou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Erdre-en-Anjou ? Les électeurs d'Erdre-en-Anjou avaient livré 15,62% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,25% et 2,18% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 23,05% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - À Erdre-en-Anjou, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? À Erdre-en-Anjou, Emmanuel Macron finissait en tête de la dernière élection avec 35,88% des voix, devant Marine Le Pen à 24,3%. On trouvait plus loin, avec 15,62%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,25%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières semaines chambouleront probablement cette donne à Erdre-en-Anjou au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Erdre-en-Anjou reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Erdre-en-Anjou, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,07% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 78,37% au premier tour, c'est-à-dire 3 202 personnes. Les études rapportent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Erdre-en-Anjou à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette agglomération lors des précédents scrutins ? Au moment des dernières législatives, 52,71% des personnes en capacité de participer à une élection à Erdre-en-Anjou avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 43,56% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Erdre-en-Anjou Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Erdre-en-Anjou et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Erdre-en-Anjou : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36% des voix au premier tour à Erdre-en-Anjou. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 16% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Erdre-en-Anjou avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 62% des votes, laissant donc 38% des voix à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les électeurs d'Erdre-en-Anjou (49220) seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?