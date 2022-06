Résultat de la législative à Ergué-Gabéric : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats des élections législatives 2022 à Ergué-Gabéric seront vraisemblablement connus pas longtemps après la fermeture des 8 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le résultat devrait arriver dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

L'observation des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 56,9% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Ergué-Gabéric. Le taux de participation était de 48,61% au deuxième round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.

À Ergué-Gabéric, le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 771 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 17,43% étaient restées chez elles, contre une abstention de 17,38% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Ergué-Gabéric (29500).

La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Ergué-Gabéric ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Ergué-Gabéric cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 33,74% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 20,56%, puis Marine Le Pen à 17,44% et Yannick Jadot à 6,93%.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Union des Démocrates et des Indépendants

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Ergué-Gabéric ( Finistère ) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33.74% des votes au premier tour à Ergué-Gabéric. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20.56% et 17.44% des votes. Le choix des électeurs d'Ergué-Gabéric était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (69.18% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 30.82% des suffrages.