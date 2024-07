Résultat des législatives 2024 à Clohars-Fouesnant (29950) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les 24,75% du Front populaire très suivis L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? La réponse à cette question devrait marquer ce second tour. Premier indicateur : le bloc a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,75% des suffrages à Clohars-Fouesnant. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN a nettement séduit à Clohars-Fouesnant en 2 ans Le nombre d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour cette législative 2024 au niveau local. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Quoi qu'il se passe, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Reste maintenant à déterminer si la tendance au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Les élections législatives il y a deux ans à Clohars-Fouesnant donneront également l'avantage, au premier tour, aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui récolteront 38,59% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 1ère circonscription du Finistère. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Annaïg Le Meur (LREM) finalement en tête localement, avec 61,66%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,34%.

20:05 - Que montrent les scores de dimanche dernier pour Clohars-Fouesnant ? Annaïg Le Meur (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a obtenu 33,13% des suffrages à Clohars-Fouesnant le 30 juin dernier, lors du premier round de l'élection législative. Christel Hénaff (Rassemblement National) et Grégory Lebert (Nouveau Front populaire) suivaient en captant respectivement 31,24% et 24,75% des électeurs. Annaïg Le Meur était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 33%, devant Grégory Lebert avec 32,83% et Christel Hénaff avec 23,67%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport aux élections européennes à Clohars-Fouesnant ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? En comparaison des européennes de ce printemps, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Clohars-Fouesnant s'est réduite, atteignant 21,93%. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 36,77% dans la commune de Clohars-Fouesnant. Le taux d'abstention était de 41,81% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives à Clohars-Fouesnant ? L'abstention est incontestablement l'une des clés des élections législatives. L'abstention a atteint 21,93% à Clohars-Fouesnant lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,29% au premier tour et 46,05% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Clohars-Fouesnant ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, 17,62% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 16,82% au premier tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Clohars-Fouesnant aux législatives Dans la commune de Clohars-Fouesnant, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections législatives. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,47% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,1%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 077 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,62%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,55%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Clohars-Fouesnant mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.