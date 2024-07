Résultat des législatives 2024 à Fouesnant : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Fouesnant révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Fouesnant, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 22% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,82%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (73,47%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 709 € par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5 556 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,49%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,71%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 32,23%, comme à Fouesnant, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.