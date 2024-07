Résultat des législatives 2024 à Edern (29510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 27% et 29,6% à Edern pour le Front populaire ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins glanés au niveau de la France sont un premier indice. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29,6% des suffrages à Edern. Une percée à compléter néanmoins avec les 29,81% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,63% pour Yannick Jadot, 2,2% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 49,68% à l'époque.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement lors du second tour à Edern ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives sera très instructif. Quand on analyse la progression du Rassemblement national vue lors des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 15 points de plus pour le parti entre les deux élections, le terrain gagné semble déjà long. La part de suffrages grappillés par la formation politique à Edern s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Suffisamment pour acter une installation solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour la majorité aux législatives 2024 à Edern ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Edern, contrairement à 2022 ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Edern à l'époque, lors des législatives, avec 16,02% au premier tour, contre 29,81% pour Grégory Lebert (Nupes). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Annaïg Le Meur (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 50,32%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,68%.

20:05 - Christel Hénaff (Rassemblement National) déjà en avance avec 30,78% à Edern aux législatives Lors du 1er tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens d'Edern ont placé en tête Christel Hénaff (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 30,78% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Grégory Lebert (Nouveau Front populaire) et Annaïg Le Meur (Ensemble pour la République) avec respectivement 29,6% et 28,02% des votants. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 1ère circonscription du Finistère, puisque c'est Annaïg Le Meur qui s'y imposait, avec cette fois 33% devant Grégory Lebert avec 32,83% et Christel Hénaff avec 23,67%. De quoi imposer un match différent aux habitants de la commune au deuxième tour.

19:21 - Edern : forte participation aux élections législatives 2024 Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? À Edern, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 73,45%, plus important que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, parmi les 1 781 inscrits sur les listes électorales à Edern, 52,55% avaient en effet pris part au scrutin, contre un taux de participation de 50,69% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation à Edern peut-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Edern, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Edern s'élevait à 73,45%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,0% au premier tour et 48,7% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,9% dans la ville, contre une participation de 78,68% au premier tour, ce qui représentait 1 358 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont capables de faire augmenter la participation à Edern.

17:29 - Les défis socio-économiques d'Edern et leurs implications électorales Dans la commune d'Edern, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,55%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (82,57%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,97%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 918 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,43%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,27%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Edern mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,04% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.