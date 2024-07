Résultat des législatives 2024 à Quimper : les premiers chiffres du 2e tour

À Quimper, le niveau d'abstention est indiscutablement un facteur crucial de ces élections législatives 2024. Dans l'agglomération, 73,81% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 43 724 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 77,14% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,7% au second tour, ce qui représentait 33 119 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,79% au premier tour et 52,92% au second tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Quimper : ce qu'il faut retenir

La démographie et la situation socio-économique de Quimper déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,7%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (55,07%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (72,0%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 23 278 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (25,95%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,09%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,23% à Quimper, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.