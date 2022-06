Résultat de la législative à Estagel : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des particularismes locaux, comme à Estagel. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative, les habitants d'Estagel ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 37,73% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 30,13% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 16,27% des voix.

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Estagel, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette seconde étape des législatives 2022. Son candidat a donc son importance aujourd'hui. Ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 20,59%, 2,7%, 1,31% et 7,43% en avril. Ce qui aboutissait à un total théorique de 32,03% pour le bloc de gauche.

Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 37,7% des votes au premier tour à Estagel, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européen et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 20,6% et 15,0% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Estagel gratifiée de 63,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 36,6% des votes. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales vivant à Estagel seront incités à participer aux élections législatives comme tous les Français.