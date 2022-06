Résultat des législatives à Étang-sur-Arroux - Election 2022 (71190) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Étang-sur-Arroux

Le résultat des élections législatives 2022 à Étang-sur-Arroux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Étang-sur-Arroux Rémy Rebeyrotte (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,74% 29,94% Sandrine Baroin (Ballotage) Rassemblement National 25,59% 31,00% Richard Beninger Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 16,87% Charles Landre Les Républicains 10,46% 13,53% Anne Bigot Reconquête ! 4,10% 3,50% Muriel Berthelier Ecologistes 3,81% 2,89% Julie Lucotte Divers extrême gauche 1,62% 1,06% France Robert Droite souverainiste 1,50% 1,22% Participation au scrutin Circonscription Étang-sur-Arroux Taux de participation 49,97% 49,96% Taux d'abstention 50,03% 50,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 2,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 1,31% Nombre de votants 40 554 686

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Étang-sur-Arroux. À Étang-sur-Arroux, les habitants votant dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. La participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 50% (soit 686 votants). Sandrine Baroin a engrangé 31% des suffrages. Rémy Rebeyrotte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Richard Beninger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à respectivement 30% et 17% des suffrages. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote d'Étang-sur-Arroux. Les électeurs de 126 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire.

Législatives 2022 à Étang-sur-Arroux : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Étang-sur-Arroux (71190) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32% des votes au premier tour à Étang-sur-Arroux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 13% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Étang-sur-Arroux avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 56% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 44% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois.