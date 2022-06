Résultat de la législative à Étiolles : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Étiolles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Étiolles. En direct 17:26 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Étiolles ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Étiolles. Dimanche 12 juin 2022 pour le premier round de l'élection législative, les électeurs d'Étiolles ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a collecté 43,39% des votes. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National récupèrent dans l'ordre 20,33% et 13,06% des votes. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Étiolles lors des législatives ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 54,65% dans la commune d'Étiolles au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,52% au deuxième round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - On vote ce dimanche à Étiolles pour la 2e étape des élections législatives Les résultats des législatives 2022 à Étiolles seront probablement communiqués pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 20 heures, la fermeture ayant été repoussée, et dénouement devrait s'afficher dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Étiolles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Étiolles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Marie Guévenoux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadhera Beletreche Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Étiolles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Étiolles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Étiolles Nadhera Beletreche (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,44% 20,33% Marie Guévenoux (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,79% 43,39% Philippe Steens Rassemblement National 15,86% 13,06% Faten Hidri Union des Démocrates et des Indépendants 9,35% 10,24% Paul-Henri Merrien Reconquête ! 4,97% 6,80% Lionel Mazurié Droite souverainiste 3,30% 2,66% Antonin Bernard Ecologistes 2,36% 2,19% Benoit Grisaud Divers extrême gauche 1,43% 0,70% Michel Benamou Divers 0,50% 0,63% Participation au scrutin Circonscription Étiolles Taux de participation 45,76% 51,33% Taux d'abstention 54,24% 48,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51% 0,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,15% Nombre de votants 36 028 1 291

Le résultat de l' élection législative à Étiolles est tombé. Reste encore à déterminer si les électeurs des 12 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux d'Étiolles. Marie Guévenoux a accumulé 43% des suffrages à l'échelle de la localité. Nadhera Beletreche (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Steens (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 20% et 13% des votes. Le niveau de la participation parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 9ème circonscription de l'Essonne atteint 51%, ce qui représente 1 291 votants.

Législatives 2022 à Étiolles : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36% des suffrages au premier tour à Étiolles, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 16% et 16% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants d'Étiolles avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 69% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 31% des votes. Les citoyens de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives à Étiolles (Essonne) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.