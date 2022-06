Résultat de la législative à Exincourt : en direct

12/06/22 11:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Exincourt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Exincourt ? Les résultats de l'élection législative 2022 à Exincourt seront probablement publiés assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on découvrira très vite qui des 10 candidats est qualifié pour le second tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Exincourt

Les élections législatives 2022 auront lieu à Exincourt comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Frédéric Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yves Vola Ecologistes Géraldine Grangier Rassemblement National Michel Treppo Divers extrême gauche Jean-Marc Ajoux Divers centre Elisabeth Canard Droite souverainiste Matthieu Bloch Les Républicains Brigitte Cottier Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Vourron Reconquête ! Fatia Sadiq Divers

Législatives 2022 à Exincourt : les enjeux

Les citoyens d'Exincourt (25400) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des députés qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 28,9% des votes au premier tour à Exincourt. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,7% et 23,0% des suffrages. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 52,2% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,8% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?