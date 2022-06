Résultat des législatives à Eymoutiers - Election 2022 (87120) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Eymoutiers

Le résultat des élections législatives 2022 à Eymoutiers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat de l' élection législative 2022 à Eymoutiers a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a amassé le plus de voix auprès des 1423 habitants d'Eymoutiers de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne. Damien Maudet a effectivement enregistré 48% des votes au sein de la ville. En 2e place, Sophie Beaudouin Hubiere (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 25% des voix. De son côté, Jean Valiere-Vialeix (Les Républicains) décroche 10% des voix. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 55%. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne résultera du vote des électeurs des 44 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Eymoutiers Damien Maudet Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,54% 47,80% Sophie Beaudouin Hubiere Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,02% 24,70% Christiane Gédoux Rassemblement National 18,55% 9,21% Jean Valiere-Vialeix Les Républicains 8,84% 9,88% Fabienne Marquet Reconquête ! 4,13% 2,80% Elisabeth Faucon Divers extrême gauche 2,07% 1,47% David Provost Divers 2,04% 2,27% Stéphanie Tambo Divers droite 1,80% 1,87% Participation au scrutin Circonscription Eymoutiers Taux de participation 52,48% 55,09% Taux d'abstention 47,52% 44,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52% 2,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,53% Nombre de votants 44 239 784

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Eymoutiers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Eymoutiers ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Eymoutiers. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,09% et 2,51% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 36,16% à Eymoutiers pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Eymoutiers ? La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance à Eymoutiers ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or à Eymoutiers, Jean-Luc Mélenchon figurait en première position de la dernière présidentielle avec 30,56% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 25,53%, puis, avec 15,67%, Marine Le Pen et enfin, à 5,9%, Jean Lassalle. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Eymoutiers À Eymoutiers, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères clés des législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 25,45% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Eymoutiers lors des élections législatives ? Au cours des scrutins antérieurs, les 2 088 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 55,91% au premier tour des votants d'Eymoutiers, contre un taux de participation de 50,62% pour le dernier round. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Eymoutiers Les éléments clés de ces élections législatives à Eymoutiers sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 8 candidats. Un niveau inférieur à celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser la mobilisation.

Législatives 2022 à Eymoutiers : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Eymoutiers (87) seront invités à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 30,56% des votes au premier tour à Eymoutiers, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et la finaliste perdante de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25,53% et 15,67% des voix. Le résultat national avait cependant commandé aux citoyens d'Eymoutiers de jeter leur dévolu sur un nouveau porte-drapeau pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en rassemblant 67,47% des voix face à Marine Le Pen (32,53%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?