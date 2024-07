Résultat des législatives 2024 à Bonnac-la-Côte (87270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bonnac-la-Côte à la loupe ? Le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 29,96% des bulletins à Bonnac-la-Côte. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 28,51% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,25% pour Yannick Jadot, 4,83% pour Fabien Roussel et 2,2% pour Anne Hidalgo). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,86% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a solidement progressé à Bonnac-la-Côte Le nombre de bulletins glanés par le RN sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés 2024 au niveau local. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Bonnac-la-Côte ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence un enjeu pour le second tour de ces élections des députés localement. Contrairement à l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Les élections législatives avaient également donné un très bon résultat pour le RN à l'époque à Bonnac-la-Côte. C'est en effet Christiane Gédoux qui arrivait en pôle position au premier tour avec 28,79% dans la commune. Damien Maudet (Nupes) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,86%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,14%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives à Bonnac-la-Côte ? D'après les enquêtes des sondeurs publiées dès la fin du premier tour, l'extrême droite devrait s'arroger pas loin de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 44,68% des suffrages, Camille Dos Santos de Oliveira (Rassemblement National) a pris les devants à Bonnac-la-Côte, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Damien Maudet (Front populaire) et Isabelle Negrier (Majorité présidentielle) suivaient grâce à 29,96% et 22,39% des votants. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Damien Maudet qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 36,94% devant Camille Dos Santos de Oliveira avec 32,83% et Isabelle Negrier avec 26,99%. De quoi imposer un match différent aux habitants de la commune au deuxième tour.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Bonnac-la-Côte ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Comme expliqué dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives à Bonnac-la-Côte a atteint 25,94%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 40,09% des électeurs de Bonnac-la-Côte, contre un taux d'abstention de 43,96% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Bonnac-la-Côte, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives 2024 sera un élément décisif Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Bonnac-la-Côte ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Bonnac-la-Côte était de 25,94%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,32% au premier tour. Au deuxième tour, 49,06% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 14,88% dans la commune, contre une abstention de 17,84% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat est notamment susceptible de ramener les citoyens de Bonnac-la-Côte (87270) vers les urnes.

17:29 - Bonnac-la-Côte : enjeux locaux et perspectives électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bonnac-la-Côte contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la ville, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 21,51% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 744 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,58%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,66%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bonnac-la-Côte mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,58% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.