Résultat des législatives 2024 à Aureil (87220) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces législatives ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 a fait une percée lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Aureil, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 33,69% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 56,47% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a largement avancé à Aureil en 2 ans Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives 2024 sera très commenté. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Aureil entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Aureil ? Le résultat obtenu par le RN va ainsi être le déterminant à l'échelle locale pour le second tour de cette législative 2024. Défait en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois remporter ce scrutin localement. Les législatives de l'époque à Aureil ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 22,75% dans la commune, alors que les candidats Nupes réuniront 37,33% des voix. Aureil optera d'ailleurs encore pour Damien Maudet au second tour, finalement en tête localement avec 56,47%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,53%.

20:05 - Quel score à Aureil pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Avec 38,87% des voix, Camille Dos Santos de Oliveira (Rassemblement National) a pris la pôle position à Aureil, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er tour de l'élection législative. Damien Maudet (Nouveau Front populaire) recevait 33,69%. Ensuite, Isabelle Negrier (Ensemble pour la République) décrochait 23,78% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Damien Maudet qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 36,94% devant Camille Dos Santos de Oliveira avec 32,83% et Isabelle Negrier avec 26,99%. Un résultat qui changera probablement le visage du match pour le second tour dans la localité.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Aureil ? Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 1 041 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. À Aureil, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a atteint 22,3%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait en effet 37,11% des votants d'Aureil (87), à comparer avec une abstention de 40,07% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Aureil ? À Aureil, le taux d'abstention est sans aucun doute l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024. Dans la commune, 22,3% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 40,0% au premier tour et 41,05% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Aureil ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 15,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,68% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des familles pourrait faire augmenter la participation à Aureil.

17:29 - Démographie et politique à Aureil, un lien étroit Dans la commune d'Aureil, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 18,04% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,58% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,23%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 516 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,53%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (4,13%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Aureil mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,56% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.