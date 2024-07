Résultat des législatives 2024 à Linards (87130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 52,63% au deuxième tour pour la gauche à Linards La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des votes qu'a récoltés l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le matelas s'avère conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Linards, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 32,16% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 34,73% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 52,63% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 18 points à Linards L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Linards ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections de l'Assemblée au niveau local. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a l'espoir de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Linards, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,86% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 34,73% pour Damien Maudet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (52,63%). Damien Maudet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Linards ce dimanche ? Avec 43,82% des voix, Camille Dos Santos de Oliveira (Rassemblement National) a pris la tête à Linards, le 30 juin au soir du 1er tour des législatives. En 2e position, Damien Maudet (Nouveau Front populaire) glanait 32,16%. Isabelle Negrier (Ensemble pour la République) obtenait 21,02% des électeurs. La 1ère circonscription de la Haute-Vienne n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la cité, puisque c'est Damien Maudet qui y remportait ce premier tour de piste, avec 36,94% devant Camille Dos Santos de Oliveira avec 32,83% et Isabelle Negrier avec 26,99%.

19:21 - L'abstention analysée attentivement à Linards Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections précédentes ? À Linards, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 31,29%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 869 personnes en âge de voter à Linards, 42,92% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 43,23% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Linards À Linards, la participation constitue sans nul doute l'une des clés des législatives 2024. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Linards s'élevait à 68,71%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,36% au premier tour. Au second tour, 47,34% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Linards ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 77,37% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 71,38% au deuxième tour, c'est-à-dire 596 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à pousser les habitants de Linards à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Linards La démographie et la situation socio-économique de Linards contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 26% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 11,81% ont plus de 75 ans. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,52%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 434 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,0%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,54%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Linards mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,39% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.