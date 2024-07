Résultat des législatives 2024 à Peyrat-le-Château (87470) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un bloc de gauche estimé entre 36% et 42,63% à Peyrat-le-Château pour ces législatives Le Front populaire qui a émergé en 2024 a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Peyrat-le-Château, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 42,63% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre en hausse en comparaison des 39,47% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a égalé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 60,61% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors du 2e tour à Peyrat-le-Château ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très instructif. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Peyrat-le-Château ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la localité.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Peyrat-le-Château ? Ce résultat du premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec l'issue trouvée en 2022. A l'époque dans la commune de Peyrat-le-Château, lors des législatives, le score était de 39,47% pour Damien Maudet , Peyrat-le-Château étant déjà partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne. Sur la commune de Peyrat-le-Château, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie à l'issue du second tour, avec 60,61% contre 39,39% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle). Une victoire, donc, pour Damien Maudet dans la localité.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Nouveau Front populaire à Peyrat-le-Château la semaine dernière Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Peyrat-le-Château ont plébiscité Damien Maudet (Front populaire), à qui ils ont accordé 42,63% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Camille Dos Santos de Oliveira (Rassemblement National) et Isabelle Negrier (Majorité présidentielle) avec respectivement 34,55% et 20% des électeurs. Damien Maudet était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne dans son ensemble, avec cette fois 36,94%, devant Camille Dos Santos de Oliveira avec 32,83% et Isabelle Negrier avec 26,99%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Peyrat-le-Château ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? À Peyrat-le-Château, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 a été de 27,18%, moins élevé de 13 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 713 personnes en âge de voter à Peyrat-le-Château, 40,95% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 43,99% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Peyrat-le-Château ? À Peyrat-le-Château, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indéniablement l'ampleur de la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Peyrat-le-Château pour le premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 27,18%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,97% au premier tour et 44,69% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 719 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 25,73% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,97% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Peyrat-le-Château (87470).

17:29 - Analyse démographique des législatives à Peyrat-le-Château Dans la ville de Peyrat-le-Château, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 17 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 13,26%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 12,42%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,73% et d'une population étrangère de 11,95% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 30,64%, comme à Peyrat-le-Château, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.