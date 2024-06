Résultat des législatives à Fère-Champenoise : l'élection 2024 en direct

À Fère-Champenoise, l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,44% au premier tour. Au deuxième tour, 54,41% des votants ne se sont pas déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 24,73% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,48% au premier tour.

08:02 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Fère-Champenoise ?

En ce dimanche, cela fait seulement trois semaines que les 1 542 électeurs de Fère-Champenoise se sont déplacés pour les élections européennes qui ont abouti à la dissolution de l'Assemblée nationale. Lors des précédentes législatives, en 2022, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale s'est vu attribuer 131 sièges à l'Assemblée, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Il y aura deux tours pour désigner les candidatures des différentes coalitions politiques à Fère-Champenoise (51230), comme dans toute la France. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la localité ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Fère-Champenoise. Pour visualiser les résultats du premier tour à Fère-Champenoise, rendez vous ici à partir de 20h.