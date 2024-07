Résultat des législatives 2024 à Avize (51190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Avize, qui va faire main basse les électeurs de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 10,85% des bulletins à Avize. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 12,36% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - La fulgurante évolution du RN à Avize Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections législatives 2024, localement. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Avize ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé à l'échelle locale pour le second tour de cette élection 2024. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Avize, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 24,36% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 42,36% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (65,11%). Charles de Courson remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score à Avize pour le RN ce dimanche soir ? Thierry Besson (Rassemblement National) a rassemblé 46,01% des voix à Avize dimanche 30 juin, pour le 1er tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Charles de Courson (Divers centre) et Gaël Padiou (Nouveau Front populaire) avec respectivement 42,64% et 10,85% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Thierry Besson rassemblant cette fois 46,99%, devant Charles de Courson avec 42,66% et Gaël Padiou avec 9,36%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Avize ? L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Comme précisé dans la publication précédente, la participation lors du 1er tour des législatives à Avize était de 68,57%, plus importante de 14 points que celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 54,07% des personnes en âge de voter à Avize s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 51,76% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du second tour des législatives à Avize ? L'un des facteurs forts des élections législatives est indiscutablement le niveau d'abstention. Dans la ville, dimanche, 31,43% des électeurs se sont abstenus au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,24% au premier tour. Au deuxième tour, 54,48% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Avize ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 153 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,6% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 21,3% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Avize.

17:29 - Avize et législatives : démographie, économie et choix électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Avize façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,04%. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 7,32%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,05%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,71%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,64% à Avize, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.