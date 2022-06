Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Fère-Champenoise, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 11,86% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,07% et 1,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc se fixer un total théorique de 14% à Fère-Champenoise pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Fère-Champenoise ?

À Fère-Champenoise, Marine Le Pen figurait en tête de la dernière présidentielle avec 42,73% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 21,59%. On trouvait plus loin, avec 11,86%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,16%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront sans doute remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.