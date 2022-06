Résultat de la législative à Ferrières-en-Bray : 2e tour en direct

En direct

18:46 - La Nupes invisible dans la ville il y a 7 jours Dans l'unique bureau de vote de Ferrières-en-Bray, les voix qui s'étaient portées sur le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour des législatives seront sans doute cruciales ce dimanche pour la 2ème étape du scrutin. Le candidat Nupes avait cumulé 14,19% des suffrages il y a une semaine. Mais ce premier résultat est cependant à analyser au regard des suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,09%, 2,63%, 0,74% et 2,52% en avril. Ce qui donnait un total en théorie de 17,98% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Ferrières-en-Bray ? Lors du 1er round, le 12 juin dernier, les électeurs de Ferrières-en-Bray ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 38,29% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 20,85% des votes. De son côté, la candidature Les Républicains décroche 16,92% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Ferrières-en-Bray demeure l'abstention Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour le second tour des élections législatives ? Lors des dernières législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 61,23% des inscrits sur les listes électorales de Ferrières-en-Bray au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,23% au deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour.