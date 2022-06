Résultat de la législative à Fleurines : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Fleurines sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Fleurines. En direct 18:47 - La Nupes aux abonnés absents dans la ville il y a une semaine Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. À Fleurines, son représentant avait cumulé 15,86% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,34%, 4,9%, 0,82% et 1,63% il y a deux mois. Ce sont donc 21,69% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Fleurines. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position lors du 1er tour La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a enregistré 27,31% des suffrages dimanche 12 juin à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Les représentants Les Républicains et Rassemblement National la suivent avec 23,41% et 17,82% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Fleurines Au cours des consultations politiques passées, les 2018 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des élections législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 51,58% des inscrits sur les listes électorales de Fleurines au premier tour, contre un taux d'abstention de 45,81% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage d'abstention qui bat des records lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Les données clés des législatives 2022 à Fleurines Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de suivre ce 2e volet des législatives 2022 à Fleurines, jusqu'à la communication des résultats. Sont en lice les postulants qualifiés la semaine passée et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de deuxième tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Fleurines - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Fleurines aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Eric Woerth Ensemble ! (Majorité présidentielle) Audrey Havez Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Fleurines - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Fleurines

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fleurines Eric Woerth (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,00% 27,31% Audrey Havez (Ballotage) Rassemblement National 24,15% 17,82% Mohamed Assamti Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,67% 15,86% Arnaud Dumontier Les Républicains 13,34% 23,41% Laurent Meeschaert Reconquête ! 6,08% 4,81% Sophie Reynal Divers centre 5,79% 4,42% Thierry Bedossa Ecologistes 2,28% 2,21% Pierre Da Silva Moreira Droite souverainiste 1,35% 1,69% Caroline Dasini Divers extrême gauche 1,06% 1,82% Frédéric Fabre Divers extrême droite 0,47% 0,26% Noël Ngabissio Ecologistes 0,42% 0,26% Xavier Bassinot Divers droite 0,31% 0,13% Loïc Landwerlin Droite souverainiste 0,06% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Fleurines Taux de participation 48,63% 54,62% Taux d'abstention 51,37% 45,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,38% Nombre de votants 45 491 781

Le résultat de l'élection législative à Fleurines est à présent officiel. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de voix parmi les électeurs de Fleurines de la 4ème circonscription de l'Oise. Eric Woerth a engrangé 27% des voix. Arnaud Dumontier (Les Républicains) et Audrey Havez (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 23% et 18% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 78 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Fleurines. La participation représente 55% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de l'Oise (781 votants).

Législatives 2022 à Fleurines : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Fleurines (60700) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette ville pour avoir la majorité à l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 34,2% des suffrages au premier tour à Fleurines. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,7% et 14,3% des voix. Le choix des électeurs de Fleurines était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (62,3% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 37,7% des suffrages.