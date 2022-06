Résultat de la législative à Fleury : en direct

12/06/22 10:57

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat mettront en tête des résultats des législatives en 2022 les électeurs résidant à Fleury à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38,88% des votes au premier tour à Fleury. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,25% et 13,40% des suffrages. Le choix des administrés de Fleury était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61,60% des votes), cédant par conséquent 38,40% des voix à Emmanuel Macron. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?