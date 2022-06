Résultat de la législative à Foissiat : 2e tour en direct

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Foissiat sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Foissiat. En direct 18:02 - La Nupes transparente dans la commune il y a sept jours La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer glaner 15,27% à Foissiat avant le premier tour des élections législatives. Soit le total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée a pourtant cumulé 14,64% des suffrages la semaine passée. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium. 13:30 - À Foissiat, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Au cours des dernières années, les 2097 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 1592 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,8% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 23,18% au premier tour. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 54,23% des personnes aptes à participer à une élection à Foissiat avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - Le deuxième round des élections législatives 2022 a lieu à Foissiat Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Foissiat vont théoriquement être proclamés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le résultat devrait poindre dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Foissiat - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Foissiat aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Xavier Breton Les Républicains Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Foissiat - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Foissiat

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Foissiat Xavier Breton (Ballotage) Les Républicains 25,35% 33,29% Sébastien Guéraud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,87% 14,64% Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National 21,46% 25,55% Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,30% 17,68% Julien Bellon Reconquête ! 4,77% 4,01% Eliane Armenjon Ecologistes 2,78% 3,31% Michael Mendes Droite souverainiste 1,53% 1,24% Éric Lahy Divers extrême gauche 0,94% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Foissiat Taux de participation 49,35% 45,77% Taux d'abstention 50,65% 54,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 0,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,27% Nombre de votants 42 535 730

Législatives 2022 à Foissiat : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Foissiat à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 34,3% des votes au premier tour à Foissiat, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29,1% et 9,2% des votes. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en rassemblant 50,6% des voix face à Marine Le Pen (49,4%).