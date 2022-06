Résultat de la législative à Foissiat : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Foissiat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Foissiat ? Les paramètres de ces législatives 2022 à Foissiat sont simples : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice 8 candidats. Un niveau inférieur à celui du reste du pays. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Foissiat

Les élections législatives 2022 auront lieu à Foissiat comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Éric Lahy Divers extrême gauche Xavier Breton Les Républicains Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National Michael Mendes Droite souverainiste Julien Bellon Reconquête ! Eliane Armenjon Ecologistes Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Foissiat : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Foissiat à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 34,3% des votes au premier tour à Foissiat, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29,1% et 9,2% des votes. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour en rassemblant 50,6% des voix face à Marine Le Pen (49,4%).