Résultat de la législative à Fontaines : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 33,15% des suffrages à l'occasion du premier round des législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 24,3% des votes. A la troisième position, la candidature Rassemblement National décroche 17,05% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

Le résultat de la législative à Fontaines est tombé. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 1535 électeurs de la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire résidant à Fontaines. Le taux de participation parmi les habitants figurant sur les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 50%. Dans la ville, Rémy Rebeyrotte a amassé 33% des suffrages. Richard Beninger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sandrine Baroin (Rassemblement National) le suivent grâce à respectivement 24% et 17% des votes. Reste encore à savoir si les électeurs des 126 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire feront les mêmes choix que ceux de Fontaines.

Les inscrits sur les listes électorales de Fontaines (71) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 32% des votes au premier tour à Fontaines. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 16% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Fontaines avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 59% des suffrages, abandonnant donc 41% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ?