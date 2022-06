Résultat de la législative à Fontvieille : en direct

12/06/22 11:03

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontvieille sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:03 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Fontvieille Les résultats des élections législatives 2022 à Fontvieille vont être connus peu de temps après la fermeture des 4 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait advenir dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, avant la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Fontvieille

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fontvieille comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Emmanuel Tache de la Pagerie Rassemblement National Cédric Cesari Ecologistes Jean-Guillaume Remise Reconquête ! Christophe Caillault Nouvelle union populaire écologique et sociale Guy Dubost Divers extrême gauche Mariana Caillaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Baptiste Meloni Divers Valérie Laupies Droite souverainiste Sylvie Pasquini Divers extrême gauche Grégory Sanchez Ecologistes

Législatives 2022 à Fontvieille : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 27% des votes au premier tour à Fontvieille, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 26% et 16% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Fontvieille avec 53% des suffrages, laissant par conséquent 47% des votes à Emmanuel Macron. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Fontvieille ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.