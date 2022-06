Résultat de la législative à Forcalqueiret : en direct

11:30 - Quelques données clés pour les législatives 2022 à Forcalqueiret

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons tenter de vivre ce jour d'élections législatives 2022 à Forcalqueiret, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On dénombre 13 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.