Résultat de la législative à Fouesnant : en direct

17:11 - À Fouesnant, des sondages aussi valables ? Les tendances nationales des ultimes semaines se répéteront probablement sur les législatives à Fouesnant. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Fouesnant cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 38,09% des suffrages. A la suite, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 15,7%, puis Marine Le Pen à 15,52% et Éric Zemmour à 6,8%. Emmanuel Macron atteignait en revanche près de 28% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Fouesnant ? À Fouesnant, le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif. La guerre russo-ukrainienne et ses retombées en matière énergétique et économique seraient notamment capables de favoriser l'abstention à Fouesnant (29170). Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 80,88% dans la commune. Le taux de participation était de 81,2% au premier tour, ce qui représentait 7 714 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Le score de la participation aux élections législatives, un élément essentiel à Fouesnant ? L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. En 2017, à l'occasion des législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 51,28% au premier tour au niveau de Fouesnant. Le taux d'abstention était de 40,78% au second tour. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.