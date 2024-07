Résultat des législatives 2024 à Ergué-Gabéric : les premiers chiffres du 2e tour

Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est également nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Ergué-Gabéric, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 23,77%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 41,4% des personnes habilitées à participer à une élection à Ergué-Gabéric avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 44,25% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

17:29 - Ergué-Gabéric : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Ergué-Gabéric regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 553 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 471 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,59%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 39,11% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1654,69 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Ergué-Gabéric, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.