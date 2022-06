Résultat des législatives à Fouilloy - Election 2022 (80800) [PUBLIE]

13/06/22 11:41

Au fil des dernières élections, les 1 845 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des précédentes législatives, sur les 1 269 personnes en âge de voter à Fouilloy, 57,92% avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 48,62% au deuxième round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Fouilloy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe serait en mesure de pousser les habitants de Fouilloy à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 231 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,25% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 73,19% au premier tour, c'est-à-dire 901 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Fouilloy dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Au dernier scrutin présidentiel, à Fouilloy, Marine Le Pen accostait en première position avec 35,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,92%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 14,89% et Éric Zemmour à 5,38%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces législatives, à Fouilloy comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait atteint 14,89% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,98% et 1,15% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 19,02% pour la coalition de gauche.

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35.4% des voix au premier tour à Fouilloy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président de la République et l'ancien 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 26.9% et 14.9% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Fouilloy avec 50.9% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 49.1% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les habitants de Fouilloy ( Somme ) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.