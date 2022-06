Résultat de la législative à Francheville : en direct

En direct

17:11 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Francheville ? Avec 37,49% des votes, au premier round à Francheville, Emmanuel Macron avait atteint la première position à la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 17,97%, devant Marine Le Pen à 14,26% et Éric Zemmour à 8,4%. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront certainement ces équilibres lors des législatives dans la ville dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le RN a dépassé les 19%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Francheville À Francheville, le niveau d'abstention sera immanquablement un critère décisif de ces élections législatives. La crainte d'une reprise de l'épidémie de coronavirus et ses répercussions en matière sanitaire et économique seraient capables d'impacter la participation à Francheville. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,79% au niveau de l'agglomération. La participation était de 82,56% au premier tour, c'est-à-dire 8 263 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Francheville ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Pendant les dernières élections législatives, 9 523 inscrits sur les listes électorales de Francheville avaient pris part au vote au premier tour (soit 58,28%), à comparer avec une participation de 49,03% pour le second tour. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.