Résultat des législatives à Froges - Election 2022 (38190) [PUBLIE]

12/06/22 22:46

Le résultat de l'élection législative à Froges est tombé. Le taux de participation atteint 44% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 1 197 votants). Au niveau de la commune, Florence Jay a recueilli 29% des suffrages. Jérémie Iordanoff (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jérôme Santana (Rassemblement National) la suivent avec 27% et 26% des suffrages. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère peut toujours basculer si les électeurs des 64 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Froges.

Les résultats des législatives 2022 à Froges vont normalement être communiqués assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 11 candidats est qualifié pour le 2nd tour.

Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les législatives, parmi les 2 653 inscrits sur les listes électorales à Froges, 66,49% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 56,39% pour le deuxième tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.

Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Froges ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 28,86% des voix à Froges, à l'issue de la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 26,65% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,89% (contre à un peu moins de 22%).

Les habitants de Froges avaient concédé 19,89% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de la présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,25% et 1,54% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 27,68% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 28.86% des votes au premier tour à Froges. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26.65% et 19.89% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Froges avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 56.34% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 43.66% des votes. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 3 420 citoyens de Froges ( Isère ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022.