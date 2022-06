Résultat de la législative à Gaillan-en-Médoc : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gaillan-en-Médoc sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Gaillan-en-Médoc. En direct 18:40 - La coalition Mélenchon avait terminé au pied du podium à Gaillan-en-Médoc il y a sept jours Dans les 2 bureaux de vote de Gaillan-en-Médoc, les voix qui s'étaient accumulées sur le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le second round du scrutin. Le candidat de gauche avait cumulé 18,63% des suffrages il y a sept jours. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,99%, 2,14%, 1,45% et 2,21% en avril. Ce sont donc 20,79% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Gaillan-en-Médoc. 15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Gaillan-en-Médoc La candidature Rassemblement National a recueilli 39,65% des suffrages au soir du premier tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 21,23% et 18,63% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Gaillan-en-Médoc ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, pendant les élections législatives, 59,88% des inscrits sur les listes électorales de Gaillan-en-Médoc avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,01% au second tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au deuxième round, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - C'est reparti pour ces élections à Gaillan-en-Médoc ! Les infos clés des législatives Ces législatives 2022 sont donc relancées à Gaillan-en-Médoc, avec le 2e volet dont le lancement a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les finalistes sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1841 inscrits de Gaillan-en-Médoc ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Gaillan-en-Médoc - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gaillan-en-Médoc aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale Grégoire de Fournas Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Gaillan-en-Médoc - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gaillan-en-Médoc

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gaillan-en-Médoc Grégoire de Fournas (Ballotage) Rassemblement National 28,55% 39,65% Olivier Maneiro (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 18,63% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 21,23% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 3,02% Stephane Sence Divers droite 4,23% 3,95% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 4,58% Benoît Simian Divers centre 3,68% 4,16% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 0,83% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 2,50% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 1,46% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gaillan-en-Médoc Taux de participation 49,56% 52,93% Taux d'abstention 50,44% 47,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 1,02% Nombre de votants 59 956 983

Le résultat de la législative 2022 à Gaillan-en-Médoc est tombé. C'est le représentant Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des citoyens de Gaillan-en-Médoc votant dans la 5ème circonscription de la Gironde. Grégoire de Fournas a ainsi recueilli 40% des voix. Il ressort devant Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 21% et 19% des voix. Reste encore à savoir si les habitants des 54 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription de la Gironde feront les mêmes choix que ceux de Gaillan-en-Médoc. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 47%, ce qui représente 874 non-votants.

Législatives 2022 à Gaillan-en-Médoc : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Gaillan-en-Médoc reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37% des votes au premier tour à Gaillan-en-Médoc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 21% et 15% des voix. Le choix des votants de Gaillan-en-Médoc était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (62% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 38% des voix.