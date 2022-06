Résultat des législatives à Gaillan-en-Médoc - Election 2022 (33340) [PUBLIE]

12/06/22 22:45

Résultat des législatives 2022 à Gaillan-en-Médoc

Le résultat des élections législatives 2022 à Gaillan-en-Médoc est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Gaillan-en-Médoc. Les 1857 citoyens de Gaillan-en-Médoc votant dans la 5ème circonscription de la Gironde ont pris parti pour la candidature Rassemblement National au soir du 1er tour des élections législatives 2022. Grégoire de Fournas a effectivement amassé 40% des voix. En seconde position, Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 21% des voix. De son côté, Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 19% des votes. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde : 54 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Gironde s'établit à 47%, ce qui représente 874 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gaillan-en-Médoc Grégoire de Fournas Rassemblement National 28,55% 39,65% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 18,63% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 21,23% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 3,02% Stephane Sence Divers droite 4,23% 3,95% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 4,58% Benoît Simian Divers centre 3,68% 4,16% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 0,83% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 2,50% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 1,46% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gaillan-en-Médoc Taux de participation 49,56% 52,93% Taux d'abstention 50,44% 47,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 1,02% Nombre de votants 59 956 983

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gaillan-en-Médoc sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:02 - Quel résultat aux législatives de Gaillan-en-Médoc pour la Nupes ? Dans les 2 bureaux de vote de Gaillan-en-Médoc, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 14,99% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,14% et 1,45% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 18,58% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - À Gaillan-en-Médoc, des sondages tout aussi convaincants ? À Gaillan-en-Médoc, Marine Le Pen finissait en pôle position de la dernière présidentielle avec 37,22% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 20,72%. Suivaient, avec 14,99%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,19%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être modifier ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives à Gaillan-en-Médoc Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Gaillan-en-Médoc ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 841 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,73% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 19,93% au premier tour. La peur d'un retour de l'épidémie de coronavirus ainsi que son impact en matière économique et sanitaire sont en mesure de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Gaillan-en-Médoc (33340). 11:30 - À Gaillan-en-Médoc, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément déterminant Au fil des dernières années, les 2 376 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections législatives, 59,88% des personnes en capacité de participer à une élection à Gaillan-en-Médoc avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,01% au second tour. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les paramètres clés des législatives à Gaillan-en-Médoc Les éléments clés de ces législatives à Gaillan-en-Médoc sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions du pays. Autre point clé: les votants auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire l'abstention.

Législatives 2022 à Gaillan-en-Médoc : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Gaillan-en-Médoc reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37% des votes au premier tour à Gaillan-en-Médoc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 21% et 15% des voix. Le choix des votants de Gaillan-en-Médoc était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (62% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 38% des voix.