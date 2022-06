Résultat de la législative à Gallardon : en direct

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gallardon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Les données clés des élections législatives à Gallardon Ces élections législatives sont donc lancées ! À Gallardon, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 9 candidats qui bataillent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 2474 inscrits de Gallardon ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultat des élections législatives 2022 à Gallardon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gallardon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Pierre Mazaheri Ecologistes Lucien Maillet Droite souverainiste Ladislas Vergne Les Républicains Karine Dorange Divers droite Guillaume Kasbarian Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-José Aubert Divers extrême gauche Quentin Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale Cyril Hemardinquer Reconquête ! David Delorme-Monsarrat Rassemblement National

Législatives 2022 à Gallardon : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des suffrages au premier tour à Gallardon. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 20% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en empochant 54% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 46% des voix. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Gallardon (28) seront amenés à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. Quel prétendant soutiendront-ils ?